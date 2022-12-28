Самойлова показала «самую некрасивую елку в своей жизни»

«Cамую некрасивую елку в своей жизни» показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.

«Мы добыли самую уродскую елку в своей жизни. Даже по нижней части уже видно. В магазинах нет вообще ничего. Помимо того, что она такая страшная, она еще такая дорогущая. Ладно, это лучше, чем ничего, и будет, куда подарки положить», — высказалась Самойлова. Известно, что знаменитость с семьей сейчас находится не в России.

Самойлова отметила: чтобы нарядить елку, ей хватило 15 минут. При этом украшением домашних елок вся семья обычно занимается около двух суток.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут сдать использованные елки в специальные пункты приема.