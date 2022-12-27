Москвичи смогут сдать использованные елки в специальные пункты приема

Сдать использованные новогодние живые ели на утилизацию москвичи смогут в специальных пунктах приема, которые откроются в столице в начале января. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

«Акция "Елочный круговорот" будет проводиться уже в восьмой раз, и с каждым годом ее популярность у горожан растет. Главная задача — помочь грамотно утилизировать новогодние деревья. Кроме того, мероприятие призвано привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, которая успешно реализуется в столице с 2020 года», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Всего в городе откроется 600 пунктов приема, которые будут работать с 2 января по 26 февраля. Деревья будут принимать на утилизацию бесплатно, главным условием является отсутствие мишуры на них.

Далее собранные ели, сосны и пихты отвезут на пункты переработки, где из них сделают щепу для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

Ранее россиянам рассказали о том, как правильно выбрать живую новогоднюю ель и на что стоить обратить внимание при ее покупке.