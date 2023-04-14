Оксана Самойлова показала ягодицы после тренировок в спортзале

34-летняя модель и блогер Оксана Самойлова показала ягодицы после трехмесячных тренировок в спортзале. Видео в нижнем белье она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Пора подвести итоги моих трехмесячных тренировок. Итак, я ходила в спортзал три месяца практически без пропусков. Я считаю, что у меня очень классный результат. У меня появился пресс и уменьшилась талия. У меня вполне себе такая хорошая попа», — сказала Самойлова и показала «что наприседала», снимая себя в зеркало. Чтобы продемонстрировать фигуру, она надела топ и стринги черного цвета.

Ранее Самойлова продемонстрировала успехи в шпагате.