Самойлова сделала экспериментальную прическу
Экспериментальную прическу показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) модель и блогер, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. Стилисты сделали ей и ее дочерям афрокудри для фотосессии.
«Мы сегодня сделали самую красивую съемку в моей жизни. Это нереально трогательно, нежно и красиво», — рассказала Самойлова. Она показала себя и детей во время подготовки к изменению имиджа и после фотосессии.
Приехав домой, модель вместе со средней дочерью Леей решили отдохнуть в бассейне. «Как вам мое афро? Оно уже, конечно, распустилось, изначально у меня была большая грива. Но даже такие кудряшечки мне, по-моему, очень идут», — заявила она.
Во время «спа-вечеринки» Самойлова продемонстрировала свою фигуру в бикини и раскрыла вес — 61 килограмм. Модель отметила, что поддерживать хорошую форму ей помогает большое количество спорта.
Ранее Самойлова подарила детям дорогой электрокар. Она отметила, что это самый дорогой и самый большой подарок в их жизни.