Самойлова сделала экспериментальную прическу

Экспериментальную прическу показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) модель и блогер, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. Стилисты сделали ей и ее дочерям афрокудри для фотосессии.

«Мы сегодня сделали самую красивую съемку в моей жизни. Это нереально трогательно, нежно и красиво», — рассказала Самойлова. Она показала себя и детей во время подготовки к изменению имиджа и после фотосессии.