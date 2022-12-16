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20:53, 16 декабря 2022
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Самойлова в мини-топе заявила о желании выходить замуж каждый год

Самойлова в мини-топе заявила о желании выходить замуж каждый год
Кадр: @samoylovaoxana

О желании выходить замуж каждый год заявила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана модель и блогер Оксана Самойлова.

«У меня такое странное состояние после свадьбы… Я хочу еще раз свадьбу! Это так классно, так весело, так идеально! Реально, что делать, если ты хочешь свадьбу каждый год?! Или даже каждый день», — обратилась она к фолловерам.

Одетая в мини-топ и спортивные штаны Самойлова добавила, что в комментариях к ее последним постам было много предложений от подписчиков устраивать свадьбу каждый год.

12 декабря Джиган и Самойлова с размахом отметили юбилей семейной жизни, устроив пышную свадьбу. В день регистрации брака в 2012-м организовать торжество не удалось, они решили наверстать упущенное спустя десять лет.

Ранее стоимость свадьбы рэпера и модели раскрыла организатор торжества Марина Эпро. «Одна из трудностей — сшить огромное количество нарядов за это время Денису, Оксане и деткам», — призналась она.

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