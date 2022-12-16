Самойлова в мини-топе заявила о желании выходить замуж каждый год

О желании выходить замуж каждый год заявила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана модель и блогер Оксана Самойлова.

«У меня такое странное состояние после свадьбы… Я хочу еще раз свадьбу! Это так классно, так весело, так идеально! Реально, что делать, если ты хочешь свадьбу каждый год?! Или даже каждый день», — обратилась она к фолловерам.