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18:32, 26 ноября 2022
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Самойлова объяснила смысл свадьбы с Джиганом

Оксана Самойлова и Джиган
Оксана Самойлова и Джиган
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Смысл повторной свадьбы со своим супругом, рэпером Джиганом объяснила блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова. Отвечая на вопрос подписчика в сторис в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), она указала, что первое торжество прошло очень скромно.

«У нас не было свадьбы, потому что у нас не было на нее денег. Был только ЗАГС и ужин дома с родителями. И сейчас мы очень резко решили пожениться», — ответила блогерша.

Самойлова объяснила, что теперь супруги хотят сыграть «настоящую свадьбу» — с гостями и всеми атрибутами праздника.

Ранее Самойлова показала платье для повторного бракосочетания, которое, по ее словам, стоит как автомобиль.

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