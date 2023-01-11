23:32, 11 января 2023
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Самойлова назвала свой внешний вид в бикини «невыносимым удовольствием»
Кадр: @samoylovaoxana
«Невыносимым удовольствием» назвала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), свой внешний вид жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.
«Невыносимое удовольствие — так выглядеть после четверых детей», — заявила она в сторис, демонстрируя фигуру в розовом бикини.
После этого Самойлова показала себя в аквашузах и маске для плавания. «А так я выгляжу в обычной жизни», — заявила она.
Вместе с мужем и детьми модель сейчас отдыхает на острове Маврикий и готовится к восхождению на гору Ле Морн Брабан.
Ранее Самойлова раскрыла свои фобии. «Мне подарили ужасающие подарки», — призналась она подписчикам.