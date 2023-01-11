Самойлова назвала свой внешний вид в бикини «невыносимым удовольствием»

«Невыносимым удовольствием» назвала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), свой внешний вид жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.

«Невыносимое удовольствие — так выглядеть после четверых детей», — заявила она в сторис, демонстрируя фигуру в розовом бикини.

После этого Самойлова показала себя в аквашузах и маске для плавания. «А так я выгляжу в обычной жизни», — заявила она.