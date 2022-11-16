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14:51, 16 ноября 2022
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Самойлова в обтягивающем комбинезоне похвасталась успехами в спортзале

Самойлова в обтягивающем комбинезоне похвасталась успехами в спортзале
Фото: @samoylovaoxana

Успехами в спортзале похвасталась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.

«Сделала офигенную тренировочку, девочки! Не буду говорить, что я возвращаюсь в спорт, потому что каждый раз, когда я это говорю, этого не происходит. Поэтому я просто тихонечко, молча потренировалась. Очень душевненько. Ну молодец же, да? Горжусь собой!» — сказала она, разглядывая свою фигуру в обтягивающем спортивном комбинезоне в зеркале.

«В такую погоду только тренить, танцевать, учиться и залипать в сериалы», — добавила блогер под фотографией из спортзала в следующей истории.

Ранее Самойлова дала объяснение неаккуратным прическам своих дочерей. «Мои дети свободные», — заявила она.

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