Самойлова в обтягивающем комбинезоне похвасталась успехами в спортзале
Успехами в спортзале похвасталась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.
«Сделала офигенную тренировочку, девочки! Не буду говорить, что я возвращаюсь в спорт, потому что каждый раз, когда я это говорю, этого не происходит. Поэтому я просто тихонечко, молча потренировалась. Очень душевненько. Ну молодец же, да? Горжусь собой!» — сказала она, разглядывая свою фигуру в обтягивающем спортивном комбинезоне в зеркале.
«В такую погоду только тренить, танцевать, учиться и залипать в сериалы», — добавила блогер под фотографией из спортзала в следующей истории.
Ранее Самойлова дала объяснение неаккуратным прическам своих дочерей. «Мои дети свободные», — заявила она.