Самойлова в обтягивающем комбинезоне похвасталась успехами в спортзале

Успехами в спортзале похвасталась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.

«Сделала офигенную тренировочку, девочки! Не буду говорить, что я возвращаюсь в спорт, потому что каждый раз, когда я это говорю, этого не происходит. Поэтому я просто тихонечко, молча потренировалась. Очень душевненько. Ну молодец же, да? Горжусь собой!» — сказала она, разглядывая свою фигуру в обтягивающем спортивном комбинезоне в зеркале.