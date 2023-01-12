Самойлова показала на видео «обычное состояние живота»

Несовершенства своей фигуры показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.

Знаменитость сняла селфи-видео в бикини розового цвета, показав подписчикам свою фигуру. Сначала она позировала анфас, а потом повернулась боком. «Когда на расслабоне, я не так хороша, как вам может показаться. У меня внизу как такового валика нет, но в реальной жизни у меня есть небольшой живот и растяжки. Это мое обычное состояние живота, а если поесть, он становится еще больше», — рассказала она.

Самойлова отметила, что после четырех операций кесарева сечения у нее слабые мышцы: не помогают даже регулярные упражнения на нижний пресс. При этом она призналась, что не переживает по этому поводу, поскольку «чистейшая и абсолютная любовь с детьми стоит всех растяжек, животов и лишних килограммов».

Ранее Самойлова назвала свой внешний вид в бикини «невыносимым удовольствием».