Катающегося на самокате по МКАД мальчика вернули родителям

Катающегося на самокате мальчика на съезде на Волоколамское шоссе возле 68-го километра МКАД заметили проезжающие мимо автомобилисты и заявили об этом в дежурную часть ОМВД России по московскому району Митино, сообщает «МВД Медиа». На его родителей составлен административный протокол.

Ребенок не смог назвать свою фамилию и адрес прибывшим на место сотрудникам ДПС, но вспомнил номер своей школы в Красногорске. Автоинспекторы привезли несовершеннолетнего к учебную заведению, а уже там он вспомнил дорогу до дома.

Сотрудники полиции проводили мальчика до его квартиры и вернули родителям, уже начавшим самостоятельный поиск. С ними провели профилактическую беседу. Инспекторы составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Ранее МВД напомнило алгоритм действий при пропаже ребенка. Первым делом необходимо немедленно обратиться в полицию, а заявление в дежурной части обязаны принять в любое время суток.