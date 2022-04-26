Жители Подмосковья начали массово выбрасывать электросамокаты
На территории Подмосковья очевидцы заметили сразу несколько выброшенных в урны кикшеринговых электросамокатов. Снимок с выброшенным транспортным средством опубликовали в группе «Типичные Мытищи» во «ВКонтакте».
В комментариях к топику местные жители опубликовали еще несколько снимков с бесхозными самокатами, торчащими из урн. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на такую «парковку». Некоторые заявили, что самокаты крайне опасны и на помойке им самое место. Другие же указали, что нельзя так обращаться с чужими вещами.
«Либо народ массово решил отказаться от самокатов, либо это какой-то вандал, который действует на улицах Подмосковья, потому что уже не первый случай», «Ну нормально, там ему и место, достали они ездить как сумасшедшие и людей сбивать», «Очередной самокатчик, наверное, кинул посреди дороги, а злые люди и выбросили», — прокомментировали юзеры.
Выброшенный в урну электросамокат также заметили и на улицах подмосковного Раменского. Отмечается, что вандала разыскивает полиция.
Ранее в Москве из-за электросамоката произошло возгорание. Средство передвижения находилось на зарядке в квартире на 17-м этаже и в какой-то момент оно взорвалось. Пожар охватил всю квартиру, в результате чего погиб один человек.