Жители Подмосковья начали массово выбрасывать электросамокаты

«Либо народ массово решил отказаться от самокатов, либо это какой-то вандал, который действует на улицах Подмосковья, потому что уже не первый случай», «Ну нормально, там ему и место, достали они ездить как сумасшедшие и людей сбивать», «Очередной самокатчик, наверное, кинул посреди дороги, а злые люди и выбросили», — прокомментировали юзеры.

Выброшенный в урну электросамокат также заметили и на улицах подмосковного Раменского. Отмечается, что вандала разыскивает полиция.

Ранее в Москве из-за электросамоката произошло возгорание. Средство передвижения находилось на зарядке в квартире на 17-м этаже и в какой-то момент оно взорвалось. Пожар охватил всю квартиру, в результате чего погиб один человек.