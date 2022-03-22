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Боец ММА назвал алгоритм действий при самообороне от насильников

Боец ММА назвал алгоритм действий при самообороне от насильников
Кадр: Telegram-канал 112

Российский боец ММА Максим Дивнич отреагировал на инцидент с нападением мужчины на 19-летнюю студентку в лифте. Рекомендации по самообороне от насильников он дал в своем Telegram-канале.

Дивнич отметил, что девушке повезло спастись от злоумышленника. «Лично от меня три шага защиты для девушек: баллончик всегда (носить) с собой, (бить) по яйцам и (распылять газ в) глаза», — написал спортсмен.

Ранее стало известно, что приезжий строитель напал на 19-летнюю россиянку в лифте дома на Корабельной улице. Жертва смогла дать отпор и дождаться вызволения из кабины подъемника. После этого нападавшего задержали.

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