Остеопат назвал самую опасную позу для сна

Самую опасную позу для сна назвал в личном Telegram-канале врач-остеопат Алесь Улищенко. По его мнению, стоит избегать сна на животе.

«Сон на животе — зеленый свет заломам на лице, больной голове и даже инсульту. В шейном отделе проходят позвоночные артерии, которые питают головной мозг», — предупредил специалист.

Врач считает более благоприятным сон на боку, особенно в позе эмбриона. Однако кровоток в этом положении все равно ограничен, так как нарушена прямая линия «позвоночник-шея-голова». Улищенко выразил уверенность в том, что лучшая поза для сна — на спине: позвоночник естественно вытягивается, приток крови к голове не блокируется, а внутренние органы не испытывают нагрузки.

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