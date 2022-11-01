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01:22, 01 ноября 2022
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Остеопат назвал самую опасную позу для сна

Остеопат назвал самую опасную позу для сна
Фото: Unsplash

Самую опасную позу для сна назвал в личном Telegram-канале врач-остеопат Алесь Улищенко. По его мнению, стоит избегать сна на животе.

«Сон на животе — зеленый свет заломам на лице, больной голове и даже инсульту. В шейном отделе проходят позвоночные артерии, которые питают головной мозг», — предупредил специалист.

Врач считает более благоприятным сон на боку, особенно в позе эмбриона. Однако кровоток в этом положении все равно ограничен, так как нарушена прямая линия «позвоночник-шея-голова». Улищенко выразил уверенность в том, что лучшая поза для сна — на спине: позвоночник естественно вытягивается, приток крови к голове не блокируется, а внутренние органы не испытывают нагрузки.

Ранее доктор Мясников оценил вред от просмотра телевизора перед сном. Он отметил, что сон перед телевизором может быть поверхностным.

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