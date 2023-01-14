Названы самые редкие имена новорожденных в Подмосковье

Самые редкие имена, которые жители Подмосковья давали новорожденным в декабре 2022 года, назвали в пресс-службе Главного управления ЗАГС Московской области.

В рейтинге необычных женских имен оказались Аглая, Глафира, Евдокия, Лидия и Пелагея. Самыми редкими мужскими именами стали Авдей, Вадим, Валерий, Герман и Филипп.

В список наиболее популярных имен девочек попали София, Анна, Мария, Виктория и Варвара. Среди востребованных мужских имен были Артем, Михаил, Александр, Матвей и Иван.

Ранее были перечислены самые необычные имена новорожденных в Москве. Среди них оказались Малина, Весна, Тор и Ной.