Диетолог Гинзбург назвал самые вредные в старости продукты

Самые вредные в старости продукты назвал в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. Он призвал людей старше 60 отказаться от сахара и «плохих» жиров.

По словам специалиста, от питания во многом зависит развитие синдрома инсулинорезистентности, при котором клетки организма теряют чувствительность к инсулину и не пропускают внутрь глюкозу. Об этой патологии стало известно лишь в начале XXI века, но сегодня она наблюдается у 8 из 10 человек старше 60 лет и часто приводит к смерти. Дело в том, что избыток инсулина в крови способствует развитию гипертонии, сахарного диабета, атеросклероза, разным видам рака. Важно распознать и начать лечить недуг как можно раньше.

«Инсулинорезистентности способствуют возраст, ожирение, погрешности в диете (избыток сладкой или жирной пищи), малоподвижность. Но если с возрастом поделать ничего нельзя, то все остальное можно скорректировать», — подчеркнул Гинзбург.

Начинать, по его словам, нужно с двигательной активности: чем больше человек ходит пешком, тем выше его чувствительность к инсулину. Скандинавская ходьба работает еще лучше, потому что при ней задействуется больше мышц, добавил врач.

«При соблюдении диеты в первую очередь важно убрать сахар. Сахар — это то, что нас старит. Убираем также "плохие" жиры — все продукты, где есть маргарин, всевозможные печенья, чипсы, кондитерские изделия и подсолнечное масло», — призвал диетолог.

Чтобы как можно раньше определить проблему, нужно тщательно следить за здоровьем, регулярно сдавать анализы.

Если у человека имеется артериальная гипертония, если нарушен состав липидов в крови, если есть повышение уровня сахара в крови натощак или через два часа после еды, необходимо проверить уровень инсулина в крови.

«Важно начать лечить инсулинорезистентность как можно раньше. И относиться к этому как можно серьезнее, контролировать свое лечение. Это подарит не менее 10 лет жизни, прожить которые можно будет полноценно, с максимальным качеством жизни», — подчеркнул доктор.

Ранее перечислил приемы для уменьшения калорийности питания.