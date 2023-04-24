Вильфанд пообещал москвичам самый теплый день с начала года

На предстоящей неделе москвичей ожидает солнечная погода с небольшими дождями, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, с 24 по 27 апреля в столице ожидается температура, соответствующая показателям мая.

«Температурный фон с понедельника по четверг включительно будет выше нормы на 4-5 градусов», — пообещал эксперт.

Понедельник, 24 апреля, станет самым теплым днем с начала года с температурой до плюс 22 градусов. Со вторника в столице ожидается облачность, а в среду и четверг в столичном регионе пройдут небольшие дожди. В пятницу температура упадет до 13-18 градусов. «Пока за первые две декады апреля выпало всего около 20 процентов осадков от нормы, поэтому сейчас осадки нужно воспринимать позитивно», — отметил Вильфанд.

Кроме того, в столичном регионе ожидаются необычные ночные температурные показатели. «В Москве в спальных районах — 6-8 градусов, по области — до трех градусов тепла, и местами до минус одного градуса. А в центре Москвы минимальные значения — 10-12 градусов тепла», — рассказал синоптик.

Ранее москвичей предупредили, что 24 апреля станет самым теплым днем месяца.