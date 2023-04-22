Москвичей предупредили о самом теплом дне апреля

О самом теплом дне апреля предупредил москвичей в разговоре с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Им станет понедельник, 24 апреля, когда столбики термометров поднимутся до 22 градусов.

«Ветер будет уже южный, ночные температуры повысятся до шести-восьми градусов, это минимальные значения, а дневные — 20-22. Такая погода примерно на пять градусов будет выше нормы», — сообщил синоптик. Он назвал такой температурный режим соответствующим последнему месяцу весны.

Ранее москвичам рассказали о погоде на майские праздники. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, дневная температура составит 14-16 градусов тепла, ночная — 10-13 градусов.