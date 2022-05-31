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Московский сантехник высказал претензии к качеству европейских смесителей

Московский сантехник высказал претензии к качеству европейских смесителей
Фото: Castorly Stock / Pexels

Московский сантехник с 20-летним стажем высказал претензии к качеству европейских товаров в беседе с «Мослентой».

По его мнению, люди ошибочно считают европейские смесители и краны воплощением качества. Роман отметил, что ему нередко приходится сталкиваться с браком: чаще — в продукции итальянцев.

«У меня такое впечатление, что то, что привозят из Европы, — либо устаревшая техника, либо какой-то неликвид. С Китаем ситуация похожая. Впрочем, если произведено под четким надзором и по всем правилам, все хорошо. Там очень много тех же европейских брендов. Есть и свои заводики неплохие», — рассказал сантехник.

Ранее в Москве начали тестировать первый экосветофор с датчиками качества воздуха. Он способен определять качество воздуха возле пешеходного перехода. При повышении концентрации выхлопных газов устройство само включает зеленый свет для пешеходов.

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