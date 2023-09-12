Первый в истории сапсерфер на Северном полюсе раскрыл подробности рекорда
Москвич встал на сапсерф на Северном полюсе во время круиза на ледоколе.
Москвич встал на сапсерф на Северном полюсе во время круиза на ледоколе, на котором находится в качестве доктора. Об этом столичный врач-травматолог Антон Курпяков рассказал в беседе с «Мослентой».
«На сап я встал очень давно. Еще лет десять назад, когда в Москве никто и слова такого не знал. Я просто сопоставил свое давнее увлечение с тем, что на Северном полюсе тоже есть вода, хоть и между льдов. А почему нет?» — сказал он.
По словам Курпякова, он катается на сапе на свой страх и риск. Дело в том, что температура воды в океане — минус полтора градуса. Поэтому, если человек упадет, то скоро потеряет сознание.
Однако он проходил специальные курсы, на которых учили, как спасаться и как использовать сап в этом случае, как правильно выбираться, если ты в одежде. К тому же во время плавания на нем надет жилет, и команда была поблизости.
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