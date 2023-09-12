Первый в истории сапсерфер на Северном полюсе раскрыл подробности рекорда

Москвич встал на сапсерф на Северном полюсе во время круиза на ледоколе, на котором находится в качестве доктора. Об этом столичный врач-травматолог Антон Курпяков рассказал в беседе с «Мослентой».

«На сап я встал очень давно. Еще лет десять назад, когда в Москве никто и слова такого не знал. Я просто сопоставил свое давнее увлечение с тем, что на Северном полюсе тоже есть вода, хоть и между льдов. А почему нет?» — сказал он.

По словам Курпякова, он катается на сапе на свой страх и риск. Дело в том, что температура воды в океане — минус полтора градуса. Поэтому, если человек упадет, то скоро потеряет сознание.

Однако он проходил специальные курсы, на которых учили, как спасаться и как использовать сап в этом случае, как правильно выбираться, если ты в одежде. К тому же во время плавания на нем надет жилет, и команда была поблизости.

Ранее москвички проплыли по затопленным улицам на сап-бордах и попали на видео