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09:13, 13 января 2023
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Юлия Савичева призналась в желании спеть вместе с рок-группой

Юлия Савичева призналась в желании спеть вместе с рок-группой
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В желании спеть вместе с рок-группой призналась в беседе с «Мослентой» российская певица Юлия Савичева.

«Сейчас мне было бы интересно поработать с рок-группой "Три дня дождя"», — заявила она.

Савичева напомнила, что несколько лет назад у нее была коллаборация с рэпером Джиганом. Песня стала абсолютным хитом. По словам артистки, новые дуэты с рэп-исполнителями возможны, но она предпочитает не форсировать эти события.

Ранее столичный музыкант раскрыл причину ждать новую рок-волну. По его словам, рок никогда не исчезнет, поскольку есть люди, которым нужна эта энергия, эти смыслы, звук, ритм.

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