Юлия Савичева призналась в желании спеть вместе с рок-группой

В желании спеть вместе с рок-группой призналась в беседе с «Мослентой» российская певица Юлия Савичева.

«Сейчас мне было бы интересно поработать с рок-группой "Три дня дождя"», — заявила она.

Савичева напомнила, что несколько лет назад у нее была коллаборация с рэпером Джиганом. Песня стала абсолютным хитом. По словам артистки, новые дуэты с рэп-исполнителями возможны, но она предпочитает не форсировать эти события.

Ранее столичный музыкант раскрыл причину ждать новую рок-волну. По его словам, рок никогда не исчезнет, поскольку есть люди, которым нужна эта энергия, эти смыслы, звук, ритм.