Сбежавший из-под стражи убийца миллиардера пойдет под суд

В Москве под суд пойдет Александр Мавриди — главарь банды, убившей из арбалета бизнесмена-миллиардера и два года державшей в заложниках адвоката. В прошлом году Мавриди удалось сбежать из-под стражи изолятора временного содержания в подмосковной Истре, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области.

«Уголовное дело составило 24 тома. Собранные следователем доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2020 года Мавриди с сообщником убили подмосковного предпринимателя, основателя и владельца многих фирм и компаний, миллиардера Владимира Маругова, которого из-за его продуктового бизнеса называли «Колбасным королем». Бандиты застрелили его из арбалета во время налета на особняк.

Преступление было раскрыто по горячим следам. Но при его расследовании вскрылось еще одно. Оказалось, что Мавриди с подельниками почти два года удерживали в заложниках похищенного адвоката, которого вынудили «подписать генеральную доверенность на совершение сделок с его недвижимым имуществом». В итоге бандиты завладели тремя квартирами в Москве общей кадастровой стоимостью более 71 миллиона рублей.

«6 августа 2021 года Мавриди совместно с четырьмя арестантами совершил побег из-под стражи ИВС ОМВД России по городскому округу Истре. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки было установлено местонахождение четверых арестантов, а Мавриди удавалось скрываться от правоохранительных органов больше месяца. 13 сентября 2021 года он был задержан в Москве возле одного из продуктовых магазинов», — сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Ведомство сообщает, что Мавриди пытался симулировать психическое расстройство и через адвокатов получал литературу о симптоматике различных психических заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудили группу грабителей и террористов.