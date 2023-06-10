Мужчина на Mercedes сбил девушку на самокате в центре Москвы

В центре Москвы на улице Трубная произошло ДТП с участием Mercedes Gelandewagen и самокатом. По словам очевидцев, неадекватный мужчина на большой скорости наехал на девушку на самокате, пишут «Известия».

Свидетель аварии рассказал, что виновник посадил пострадавшую в автомобиль и пытался о чем-то с ней договориться. Находившиеся рядом люди в этот момент просили вызвать скорую помощь девушке.

В итоге пострадавшая потеряла сознание и была доставлена в одну из столичных больниц. О состоянии ее здоровья ничего не известно.

Ранее сообщалось, что 18-летняя дочь известного российского актера Михаила Пореченкова попала в ДТП в Москве. Она столкнулась с 18-летним парнем на скутере. Молодой человек сильно пострадал.