Сценарист Бородянский назвал отличительное качество москвичей

Отличительное качество москвичей от жителей других городов назвал журналу «Москвич Mag» известный советский и российский сценарист, кинорежиссер и педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Бородянский. По его словам, жители Москвы отличаются чванливостью, и именно за это их больше всего не любили в армии.

«На втором месте ленинградцы были. Москвичи, самые обычные ребята, почему-то все себя считали какой-то элитой и вели себя соответственно. Я служил три года, год уходил на то, чтобы из них выбить эту чванливость, и они становились идеальными, отличными ребятами», — поделился он.

Бородянский сказал, что хоть сейчас мало общается с людьми, но уверен, что ничего в характере москвичей за столько лет не поменялось.

Ранее российский певец, лидер известной поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков выделил отличительную особенность москвичей. По его мнению, это ориентированность на успех и достижение целей.