Дети Джигана и Самойловой сцепились из-за еды и попали на видео

На кадрах дочери звездной пары, пятилетняя Майя и восьмилетняя Лея, устроили потасовку за кость от стейка рибай. Старшая сестра начала отнимать у младшей остатки еды во время семейного ужина. «Неандертальцы», — посмеялась блогерша над поведением детей.

Ранее Самойлова сообщила, что они с мужем пока не планируют заводить еще одного ребенка. «Мы реально очень любим детей, правда. Но у нас их уже и так больше нормы. Нам пока надо с этой толпой разобраться», — заявила знаменитость. Звездная пара воспитывает четверых детей — 11-летнюю Ариелу, семилетнюю Лею, пятилетнюю Майю и двухлетнего Давида.