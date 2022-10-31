Люди
12:07, 31 октября 2022
1 мин.

Дети Джигана и Самойловой сцепились из-за еды и попали на видео

Дети Джигана и Самойловой сцепились из-за еды и попали на видео
Кадр: @samoylovaoxana

Дети рэпера Джигана и блогерши Оксаны Самойловой подрались из-за еды и попали на видео. Роликом поделилась Самойлова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На кадрах дочери звездной пары, пятилетняя Майя и восьмилетняя Лея, устроили потасовку за кость от стейка рибай. Старшая сестра начала отнимать у младшей остатки еды во время семейного ужина. «Неандертальцы», — посмеялась блогерша над поведением детей.

Ранее Самойлова сообщила, что они с мужем пока не планируют заводить еще одного ребенка. «Мы реально очень любим детей, правда. Но у нас их уже и так больше нормы. Нам пока надо с этой толпой разобраться», — заявила знаменитость. Звездная пара воспитывает четверых детей — 11-летнюю Ариелу, семилетнюю Лею, пятилетнюю Майю и двухлетнего Давида.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.