Анна Седокова продемонстрировала фигуру в бикини

«Я знаю, вы скучали», — подписала она ролик. На видео она позирует в отрытом коричневом купальнике, сидя на песке на берегу моря.

Публикацию Седокова продублировала в сторис, подписав, что это первый подобный контент в ее соцсетях за долго время. «Совсем не хотелось», — отметила звезда.

Ранее в середине декабря 2022 года Седокова опубликовала в соцсетях видео в бикини и леопардовой шубе, сделанное на фоне Эйфелевой башни в Париже.