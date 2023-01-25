11:41, 25 января 2023
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Анна Седокова продемонстрировала фигуру в бикини
Кадр: @annasedokova
Фигуру в бикини продемонстрировала певица Анна Седокова. Видеозаписью с отдыха она поделилась на странице в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Я знаю, вы скучали», — подписала она ролик. На видео она позирует в отрытом коричневом купальнике, сидя на песке на берегу моря.
Публикацию Седокова продублировала в сторис, подписав, что это первый подобный контент в ее соцсетях за долго время. «Совсем не хотелось», — отметила звезда.
Ранее в середине декабря 2022 года Седокова опубликовала в соцсетях видео в бикини и леопардовой шубе, сделанное на фоне Эйфелевой башни в Париже.