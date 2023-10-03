40-летняя Анна Седокова показала фигуру в латексном комбинезоне

Фигуру в латексном комбинезоне показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Анна Седокова.

В опубликованном видео артистка позирует в латексном комбинезоне черного цвета с глубоким декольте. Свой образ она дополнила туфлями и солнцезащитными очками, а укладку сделала с эффектом мокрых волос.

«Ты ничего такая», «Огонь», «Классная», «Анна, вы супер», «Реально виагра», «Очень секси», «Бомба», «Шикарна», «Какая же вы изящная и соблазнительная», «В этом крутейшем образе выглядите просто невероятно гармонично», «Красотка», — написали поклонники.

Ранее Анна Седокова в обтягивающем комбинезоне с глубоким декольте восхитила россиян.