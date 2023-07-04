Эксперт по дизайну дал советы желающим сэкономить на ремонте

Советы желающим сэкономить на ремонте дал в разговоре с «Мослентой» сооснователь и управляющий партнер студии дизайнерских ремонтов «Дом ремонта Гвард», эксперт по дизайну Роман Арестов.

«Даже самый простой дизайн-проект с минимально необходимым набором чертежей поможет зафиксировать желания по ремонту, узнать, соответствуют ли они современным тенденциям и возможно ли физически воплотить вашу идею в жизнь», — сказал он.

Специалист рекомендует выбрать ответственного за ремонт. По его словам, лучше, когда организацией работ занимается опытный подрядчик. Проверить его компетентность поможет посещение объектов, на которых он работал ранее. Грамотный специалист, уточнил Арестов, предоставит сметы на работы, план графики, фотоотчеты.