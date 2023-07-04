Эксперт по дизайну дал советы желающим сэкономить на ремонте
Эксперт по дизайну Арестов дал советы желающим сэкономить на ремонте.
Советы желающим сэкономить на ремонте дал в разговоре с «Мослентой» сооснователь и управляющий партнер студии дизайнерских ремонтов «Дом ремонта Гвард», эксперт по дизайну Роман Арестов.
«Даже самый простой дизайн-проект с минимально необходимым набором чертежей поможет зафиксировать желания по ремонту, узнать, соответствуют ли они современным тенденциям и возможно ли физически воплотить вашу идею в жизнь», — сказал он.
Специалист рекомендует выбрать ответственного за ремонт. По его словам, лучше, когда организацией работ занимается опытный подрядчик. Проверить его компетентность поможет посещение объектов, на которых он работал ранее. Грамотный специалист, уточнил Арестов, предоставит сметы на работы, план графики, фотоотчеты.
После этого необходимо заключить официальный договор с фиксацией перечня, сроков и стоимости услуг, ответственности сторон и гарантией.
«Не экономьте на материалах. Очень часто скидки дают на лежалый товар не совсем хорошего качества. Порой бывает так, что некачественный материал вообще невозможно использовать. И главное, как правило, стоимость черновых материалов, необходимых для подготовки поверхностей, не столь высока, чтобы экономить на них», — добавил он.
В заключение Арестов посоветовал не пытаться учить мастера работать. Он пояснил, что у каждого специалиста свой подход к делу, но если у заказчика появились сомнения, ему следует обратиться к прорабу. Он сможет предоставить аргументированные разъяснения хозяину или работнику. Взаимодействие заказчика напрямую с мастером мешает работе, отлаженным системам взаимодействия и передачи информации, пояснил собеседник «Мосленты».
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