Владимир Пресняков раскрыл секрет долгого брака с Натальей Подольской

Секрет долгого брака с певицей Натальей Подольской раскрыл музыкант Владимир Пресняков. Слова артиста цитирует PROZVEZD.info.

«Мы не перестаем удивлять друг друга», — признался Пресняков, подчеркнув, что долговременные отношения — это большая ежедневная работа.

Ключом к семейному счастью музыкант назвал сохранение романтики и новизны в отношениях. По словам Преснякова, он более романтичен, чем его супруга.

Пресняков и Подольская узаконили отношения в 2010 году. Супруги воспитывают двух сыновей: восьмилетнего Артемия и трехлетнего Ивана.

Ранее секрет долгого брака раскрыла жена актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова. 3 марта 2023 года знаменитые супруги отпраздновали золотую свадьбу.