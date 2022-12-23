Жена Петросяна поделилась секретом своей высокой самооценки

Секретом своей высокой самооценки поделилась в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

«Все просто. Я живу в согласии с собой и верой в Бога в душе. Мне нет нужды никому ничего доказывать, я спокойна и уверена в себе», — ответила жена артиста на вопрос подписчика.

Брухунова добавила, что она не реагирует на негатив в свой адрес. «Много раз отвечала на этот вопрос. Мне нет дела до чужого мнения обо мне», — заявила она.

Ранее Брухунова высказалась о своей фигуре. Она призналась, что никогда не была худой, но для нее это не имеет значения.