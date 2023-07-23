Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройности
Балерина Волочкова заявила, что секрет ее стройности в посещении бани.
Секрет своей стройности раскрыла в новой публикации в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) российская балерина и певица Анастасия Волочкова. Она поделилась видео, на котором после похудения на ней висит купальник.
«Это природа, конечно, работа над собой. Физическая нагрузка, минимальное количество еды, русская баня, ледяная купель, сильный массаж, позитивные эмоции», — написала она.
Подписчики танцовщицы восхитились ее внешним видом.
«Красота», «И пусть все завидуют молча. Настя, вы лучшая», «Вы для меня пример, как можно и нужно следит за своим телом и душой», — прокомментировали юзеры.
Ранее Волочкова раскрыла рецепт утреннего коктейля из томатного сока.