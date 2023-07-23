Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройности

Секрет своей стройности раскрыла в новой публикации в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) российская балерина и певица Анастасия Волочкова. Она поделилась видео, на котором после похудения на ней висит купальник.

«Это природа, конечно, работа над собой. Физическая нагрузка, минимальное количество еды, русская баня, ледяная купель, сильный массаж, позитивные эмоции», — написала она.