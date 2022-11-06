Известный священник раскрыл секрет успешности мужчин

Секрет успешности мужчин раскрыл в своем Telegram-канале известный московский священник и блогер Николай Бабкин.

«Нас не всегда учат мужественности, нас не учат побеждать свои недостатки. Парню приходится в одиночку бороться со своими тараканами, собирать по крупицам модель поведения настоящего мужчины. Перед этим мы наломаем дров, совершая ошибки, нередко теряем самое дорогое — свой дом», — поделился мыслями он.

По словам Бабкина, мужчина всегда понимает, что надо рисковать, чтобы у семьи было самое лучшее, что без риска ничего не получится. «В одиночку, без дома, мужчина не так силен. Он говорит: "Вот встану на ноги, тогда создам семью, чтобы дать ей лучшее". А ты создай семью сейчас, приведи в свой дом жену (съемный дом — тоже дом), и у тебя будет потрясающая мотивация для успеха — любовь», — заявил священник.

Нужна лишь опора и подруга, которая не станет критиковать за неудачи и винить мужчину во всех бедах, уверен блогер.

Ранее Бабкин перечислил правила выбора крестных родителей для ребенка. По его словам, крестить новорожденного могут не только знакомые семьи, но и родственники ребенка. Попросить стать крестным разрешается и батюшку.