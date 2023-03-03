Звезда «Реальных пацанов» раскрыла секрет встречи возлюбленного «много за 30»

Секрет встречи возлюбленного «много за 30» раскрыла в беседе с «Мослентой» актриса и звезда телеканала ТНТ, многим известная по сериалу «Реальные пацаны», Марина Федункив.

«Многие женщины думают, что, если им "немного за 30", принца уже не встретить. Могу с полной уверенностью сказать: мой итальянский принц нашел меня, когда мне было уже "много за 30". Не возраст тут главная составляющая, а состояние души», — сказала артистка.

По словам Федункив, у нее были неудачи в личной жизни, ей разбивали сердце, но она не поставила крест на своей личной жизни. Знаменитость отметила, что выйти замуж никогда не поздно, например, она сыграла свадьбу с итальянцем в свой юбилей — в 50 лет.

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