Москвичка раскрыла секреты советских интерьеров

Секреты советских интерьеров раскрыла в беседе с «Мослентой» радиоведущая, арабист и преподаватель РУДН Лина Андрейченко.

Она отметила, что в ее квартире у большой и вместительной кладовки под потолком находится классическая для советского времени антресоль. «Открывать надо аккуратно, а то что-то может упасть и прибить, если вовремя не увернуться. Антресоль оказалась не очень удобной. Она глубокая, а доступ есть только с одной стороны. Там вещи получается скорее не хранить, а хоронить раз и навсегда», — сказала Андрейченко.

Из особенностей советской постройки москвичка также назвала мусоропровод, расположенный в квартире, вентиляцию в полу в виде небольших люков в углах и потолочную разетку. Также в ее жилище сохранились старые лепнина и паркет.

Ранее в сети нашли объяснение неаккуратному ремонту в советских квартирах. «Потому что квартира бесплатная», — предположил один из участников дискуссии.