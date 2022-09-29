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00:12, 29 сентября 2022
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Москвичка раскрыла секреты советских интерьеров

Москвичка раскрыла секреты советских интерьеров
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Секреты советских интерьеров раскрыла в беседе с «Мослентой» радиоведущая, арабист и преподаватель РУДН Лина Андрейченко.

Она отметила, что в ее квартире у большой и вместительной кладовки под потолком находится классическая для советского времени антресоль. «Открывать надо аккуратно, а то что-то может упасть и прибить, если вовремя не увернуться. Антресоль оказалась не очень удобной. Она глубокая, а доступ есть только с одной стороны. Там вещи получается скорее не хранить, а хоронить раз и навсегда», — сказала Андрейченко.

Из особенностей советской постройки москвичка также назвала мусоропровод, расположенный в квартире, вентиляцию в полу в виде небольших люков в углах и потолочную разетку. Также в ее жилище сохранились старые лепнина и паркет.

Ранее в сети нашли объяснение неаккуратному ремонту в советских квартирах. «Потому что квартира бесплатная», — предположил один из участников дискуссии.

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