Люди
21:13, 12 марта 2023
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Московский священник раскрыл секреты семейного счастья

Клирик Бабкин назвал ключами к семейному счастью отказ от грехов и борьбу с искушениями.

Московский священник раскрыл секреты семейного счастья
Фото: Alvin Mahmudov / Unsplash

Секреты семейного счастья раскрыл в своем Telegram-канале известный московский священник и блогер Николай Бабкин. Он назвал ключами к нему отказ от грехов, ласку и борьбу с искушениями.

«Любимого человека не зря называют спутником жизни. Можно вместе идти по одной дороге или врозь, как чужие. Дорога к счастью длиною в жизнь куда безопаснее без грехов», — заявил клирик, призвав своих подписчиков относиться к браку серьезно.

Важное значение имеет проявление искренности, доброты и ласки по отношению к партнеру: оно поможет преодолеть любые неприятности, победить зло.

«Даже если тебе кажется, что выбор спутника жизни ошибочен, нельзя исключать сомнения. Искушения всегда маскируются, желая выдать себя за твои мысли», — отметил Бабкин. Он объяснил, что «готового счастья не бывает», двум людям его нужно терпеливо выращивать, не поддаваясь искушениям и сомнениям.

«Любовь объединяет и помогает преодолеть семейные проблемы», — подчеркнул священник.

Ранее Бабкин дал советы по борьбе с повышенной тревожностью и паническими атаками.

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