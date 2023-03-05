Известный священник дал советы по борьбе с повышенной тревожностью

Советы по борьбе с повышенной тревожностью и паническими атаками дал в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» известный московский священник и блогер Николай Бабкин.

«Как избавиться от тревоги и панических атак и обрести душевный покой?» — процитировал клирик вопрос одной из своих подписчиц. Женщина рассказала ему, что пьет пустырник, но это не помогает.

«Пустырник точно не поможет, это слишком легкое успокоительное. В момент тревоги глубоко дышите. Есть много различных техник дыхания "по счету". Можно почитать молитву. Можно представить самое хорошее место, в котором вы хотите вновь очутиться», — посоветовал Бабкин. Он уточнил, что это поможет успокоиться, но вряд ли решит проблему полностью.

По словам священника, молитвы, вера и участие в церковных таинствах могут помочь обрести душевный покой, но не всегда. «Если вы ходите в храм неделями, но у вас остается тревожность, продолжаются панические атаки, то тут явно нужно обращаться к врачу. Не тяните с этим. Да, от панических атак не умирают, но они могут привести к печальным последствиям — можно повредиться рассудком», — заявил он.

Бабкин посоветовал отнестись к проблеме со всей ответственностью и даже взять больничный на время ее решения. Только психотерапевт сможет грамотно оценить все риски и поставить точный диагноз, отметил он.

Ранее Бабкин раскрыл главную причину ссор мужей с женами. По его мнению, дело упирается не в излишнюю эмоциональность и даже не в обман.