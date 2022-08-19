Российские звезды поделились с москвичами секретами ЗОЖ

Секретами здорового образа жизни (ЗОЖ) поделились с жителями столицы российские звезды в проекте «Здоровая Москва». На первом бесплатном марафоне ЗОЖ «100 дней здоровья» телеведущие Ирина Пудова и Антон Привольнов, а также участница «Гонки Героев» Злата Чепурная рассказали, что помогает им поддерживать форму.

«Бегом я занимаюсь регулярно. День через день. Несмотря ни на что: на занятость, на дождь, на снег, на минус 15», — рассказала Пудова. Чепурная призвала начинающих последователей ЗОЖ найти для себя правильную мотивацию, а Привольнов сообщил, что придерживается интуитивного принципа питания.

В проекте «Здоровая Москва» у горожан есть возможность проверить свое здоровье, задать вопросы врачам и звездам в лектории, принять участие в тренировках «Спортивные выходные» и сформировать полезные привычки на марафоне «100 дней здоровья». Зарегистрироваться для участия в нем можно на сайте марафона.

Пообщаться с экспертами можно будет в субботу, 20 августа. В 16:00 в летнем кинотеатре «Музеон» начнется седьмая бесплатная дискуссия лектория «Здоровая Москва» — «Как найти ЗОЖ в большом городе. От отговорок к реальным действиям». Мероприятие пройдет при участии главного врача консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрея Тяжельникова, врача-терапевта высшей категории Алексея Безымянного и врача‑психиатра Психиатрической клинической больницы № 4 имени П. Б. Ганнушкина Полины Свечниковой. Модератором беседы станет популярная телеведущая Юлия Барановская.

Ранее к регулярному медицинскому чек-апу москвичей призвал актер Сергей Бурунов. Он поделился своими впечатлениями после бесплатной диспансеризации в одном из павильонов «Здоровая Москва».