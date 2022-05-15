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Известный сексолог рассказал о возрастных ограничениях в интимной жизни

Известный сексолог рассказал о возрастных ограничениях в интимной жизни
Фото: Nani Chavez / Unsplash

О возрастных ограничениях в интимной жизни «Мосленте» рассказал известный российский врач-сексолог и психотерапевт, президент «Профессионального объединения врачей сексологов», действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги Евгений Кульгавчук.

«Цифры в паспорте никак не влияют на то, можно человеку заниматься сексом или нет. Однако, конечно, особенности и поправки на возраст в вопросе интимной близости имеют место быть. Как бы там ни было, если регулярно проходить профилактический осмотр и курс профилактики сексуальных нарушений, включая физиотерапию и подбор препаратов, можно длительное время "оставаться на плаву"», — рассказал специалист.

Кульгавчук отметил, что сексуальная активность является в первую очередь активностью физической и эмоциональной. «Поэтому, если, например, ваш врач-кардиолог категорически не рекомендует вам чрезмерных психоэмоциональных и физических нагрузок, вам следует больше наполнять свою сексуальную жизнь нежностью, нежели страстью», — сказал сексолог.

Собеседник отметил, что людям старше 60 лет важно уметь контролировать свою экспрессию в любовной близости.

Ранее Кульгавчук рассказал о влиянии стресса на либидо.

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