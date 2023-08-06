Сексолог объяснила страх москвичей перед любовью

Страх москвичей перед любовью в беседе с «Мослентой» объяснила руководитель Центра сексуального здоровья, психолог-сексолог клиники МЕДСИ Анна Коренева. По ее словам, жители столицы не испытывают сильные чувства потому что бояться стать уязвимыми.

По словам специалиста, такое состояние в нашем обществе часто путают со слабостью, однако на деле эти понятия никак между собой не связаны. Кроме того, развитие секс-индустрии позволило людям безопасно сбрасывать сексуальное напряжение другими способами, не переживая при этом всю гамму ярких чувств любви.

Ранее сексолог рассказал о влиянии на мужчин длительного воздержания от интима.