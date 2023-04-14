Ученики российской спецшколы стали жертвами сексуального насилия
SHOT: в Екатеринбурге старшеклассники спецшколы совершали сексуальное насилие над детьми.
Над учениками российской спецшколы в Екатеринбурге совершали сексуальное насилие в качестве наказания, сообщает SHOT. По данным канала, старшеклассники делали это по поручению педагогов.
Кроме сексуального насилия, воспитанников учреждения публично унижали. Преступления в отношении детей раскрылись после того, как ставший жертвой ученик сбежал из спецшколы №124 и рассказал об издевательствах матери. Она обратилась в Следственный комитет РФ.
На данный момент задержали одного из старшеклассников, причастных к насилию над детьми. Ведутся поиски второго подозреваемого. Директора школы отстранили от работы. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних»).
Информацию о сексуальном насилии над школьниками в спецучреждении в Екатеринбурге проверит аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. Об этом РИА Новости рассказал детский омбудсмен Игорь Мороков. При этом в региональном управлении СК РФ воздержались от комментариев, отметив, что это необходимо в интересах следствия.
Ранее последствия за побои детей перечислила юрист, заместитель председателя коллегии адвокатов «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева.