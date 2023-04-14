Ученики российской спецшколы стали жертвами сексуального насилия

Кроме сексуального насилия, воспитанников учреждения публично унижали. Преступления в отношении детей раскрылись после того, как ставший жертвой ученик сбежал из спецшколы №124 и рассказал об издевательствах матери. Она обратилась в Следственный комитет РФ.

На данный момент задержали одного из старшеклассников, причастных к насилию над детьми. Ведутся поиски второго подозреваемого. Директора школы отстранили от работы. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних»).

Информацию о сексуальном насилии над школьниками в спецучреждении в Екатеринбурге проверит аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. Об этом РИА Новости рассказал детский омбудсмен Игорь Мороков. При этом в региональном управлении СК РФ воздержались от комментариев, отметив, что это необходимо в интересах следствия.

Ранее последствия за побои детей перечислила юрист, заместитель председателя коллегии адвокатов «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева.