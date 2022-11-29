В Москве в возрасте 37 лет умерла известная актриса

О смерти известной актрисы Наталии Семаго в возрасте 37 лет во вторник, 29 ноября, сообщили в Театре Луны, где она проработала более 15 лет. По данным ряда источников москвичка умерла в своей квартире.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 28 ноября 2022 года скоропостижно скончалась актриса Театра Луны Наталия Семаго», — говорится в сообщении театра.

Семаго была принята в труппу Театра Луны в 2006 году. «Ей были подвластны самые разноплановые роли, сыгранные с истинной глубиной, полной душевной отдачей, ярко и талантливо. Работы Наталии на сцене театра наглядно демонстрировали ее поистине неиссякаемый актерский потенциал и готовность покорять новые творческие вершины», — поделились воспоминаниями коллеги актрисы.

Столичным зрителям Семаго запомнилась по ролям в спектаклях «Таис сияющая», «Матри-Архат», «Маки» и других. Телезрителям она известна по сериалам «Инспектор Купер» и «Лига обманутых жен».

О дате и месте прощания будет объявлено отдельно, уточнили в Театре Луны.

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