77-летний Петросян опубликовал семейное фото с молодой женой и ребенком

Юморист Евгений Петросян показал семейное фото с молодой женой, блогером Татьяной Брухуновой, и их общим ребенком Ваганом накануне праздника Пасхи в Москве. Снимком он поделился на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На снимке 77-летний артист со своей 34-летней супругой и сыном стоят возле Храма Николая Чудотворца в центре Москвы. Предположительно, фото было сделано накануне праздника Пасхи, когда верующие в церквях освящают яйца с куличами.

Ранее журналистка Ксения Собчак раскрыла стоимость весеннего наряда молодой жены Петросяна.