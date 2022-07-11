Психолог раскрыла пять способов избежать семейных ссор

Пять способов избежать крупных конфликтов в семье раскрыла в разговоре с «Мослентой» психолог-расстановщик Юлия Хадарцева. Главный из них — ответственность за происходящее.

«Каждый раз спрашивайте себя, как и почему вы привлекли эту ситуацию в свою жизнь, какую выгоду она вам принесет. Очень часто мы провоцируем конфликты из-за вторичной выгоды. Вот ее-то вам и нужно выявить», — рассказала психолог. Если человек обнаружит скрытые причины своей конфликтности, он сможет исправить ситуацию и наладить взаимоотношения с партнером.

Второй совет эксперта — соблюдение баланса в паре без попыток конкурировать друг с другом или меняться ролями. «Важно вспомнить ваши роли в партнерстве: как действует мужчина и как ведет себя женщина. Первый отвечает за движение, нацелен на достижения, а женщина наоборот более расслаблена. Часто мы об этом забываем», — объяснила Хадарцева.

В-третьих, не стоит искать в партнере мать или отца, это приводит к обидам и ссорам. «У нас с детства накопилось множество претензий к маме или папе. В этом случае мы можем начать проецировать подобные недопонимания на своего партнера, а далее предъявлять ему определенные требования. Мы обижаемся, что он недостаточно о нас позаботился, дал нам недостаточно любви, плохо оберегает нас», — рассказала психолог. От подобного замещения стоит сознательно отказаться.

В-четвертых, если конфликт все же назревает, стоит общаться с партнером через так называемые «Я-понятия». Вместо того, чтобы обвинять супруга, нужно попробовать рассказать о своих чувствах. «Не говорите ему: “Это ты виноват”, “Ты сделал неправильно”», — привела в пример психолог неудачные варианты. Лучше объяснить, что вас огорчило и почему, чтобы партнер решил, как исправить ситуацию.

В-пятых, не стоит забывать, что спутник жизни — ваш самый близкий человек, и все разногласия необходимо решать вместе. «Вы единое целое, и когда вы конфликтуете с ним, вы бессознательно спорите с самой собой. Ни к чему хорошему это не приведет. Кроме того, перестаньте зацикливаться только на себе: поймите, что партнер такой же человек, у него могут быть свои боли и травмы. И только совместно вы сможете их прожить, принять и отпустить», — пояснила Хадарцева.

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