Семенович рассказала о подготовке к новогодним праздникам

О подготовке к новогодним праздникам рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица и актриса Анна Семенович.

«Углеводы ем только с утра. Рацион в обед и вечером составляют уже белки и клетчатка. Вот так готовлюсь к Новому году и отпуску», — сказала знаменитость.

Артистка отметила, что полностью отказалась от молочной продукции, поскольку такая еда у нее не усваивается и доставляет дискомфорт. Единственное, Семенович иногда позволяет себе съесть немного сыра «Пармезан».

Ранее нутрициолог рассказала о подготовке организма к новогоднему застолью. Проще пережить этот «пир горой», если позаботиться обо всем заранее, подчеркнула она.