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14:30, 11 января 2023
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Анна Семенович пожаловалась на погоду на Мальдивах

Анна Семенович пожаловалась на погоду на Мальдивах
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На погоду во время отдыха на Мальдивах пожаловалась актриса и певица Анна Семенович. Селфи-кадрами с островов она поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном видео запечатлено, как Семенович отдыхает на лежаке у бассейна на территории отеля. «Прохладно на самом деле на улице. Я под полотенчиком лежу», — сообщила артистка.

Ранее об отдыхе на Мальдивах рассказала певица Слава (Анастасия Сланевская). На острова артистка улетела вместе с экс-возлюбленным Анатолием Данилицким, их общей дочерью Антониной, а также с сестрой Еленой и ее сыном. На отдыхе Слава и Семенович встретились — артистки опубликовали совместное фото с бокалами.

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