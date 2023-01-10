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18:48, 10 января 2023
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Певица Слава улетела на Мальдивы с экс-возлюбленным

Певица Слава улетела на Мальдивы с экс-возлюбленным
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Слава (Анастасия Сланевская) опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) кадры с отдыха на Мальдивах. На острова артистка улетела вместе с экс-возлюбленным Анатолием Данилицким, их общей дочерью Антониной, а также с сестрой Еленой и ее сыном.

Слава подчеркнула, что они с бывшим сожителем живут в разных виллах. «Мы его отселили за плохое поведение», — отметила артистка. Она опубликовала видео внутреннего пространства виллы Данилицкого: в кадр попала просторная гостиная, спальня с видом на океан, бассейн и ванная с выходом во внутренний дворик.

О расставании с отцом дочери Слава объявила в декабре 2022 года. Пара провела вместе 20 лет. «Причины рассказывать не хочу, потому что было много всего хорошего, но в последние годы было много чего плохого», — прокомментировала разрыв певица. Сам Данилицкий отметил, что у них со Сланевской имелись определенные проблемы в отношениях, но перед расставанием им нужно было «встретиться и все серьезно обговорить».

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