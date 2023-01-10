Певица Слава улетела на Мальдивы с экс-возлюбленным

Слава подчеркнула, что они с бывшим сожителем живут в разных виллах. «Мы его отселили за плохое поведение», — отметила артистка. Она опубликовала видео внутреннего пространства виллы Данилицкого: в кадр попала просторная гостиная, спальня с видом на океан, бассейн и ванная с выходом во внутренний дворик.

О расставании с отцом дочери Слава объявила в декабре 2022 года. Пара провела вместе 20 лет. «Причины рассказывать не хочу, потому что было много всего хорошего, но в последние годы было много чего плохого», — прокомментировала разрыв певица. Сам Данилицкий отметил, что у них со Сланевской имелись определенные проблемы в отношениях, но перед расставанием им нужно было «встретиться и все серьезно обговорить».