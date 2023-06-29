Анна Семенович назвала процедуры своей бьюти-рутины

Маски для лица и принятие ванн с солью любимыми процедурами своей бьюти-рутины назвала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Анна Семенович.

«Я ежедневно делаю маски на лицо, любые. Пока завтракаю, пью кофе, я просто умываю лицо, наношу утром маску и 20 минут в ней хожу. Для кожи полезно, для меня несложно, и время занимает минимальное. Не ленитесь, делайте маски», — сказала знаменитость.

Во время отдыха на турецком курорте она продолжает пользоваться масками. По словам знаменитости, после солнца они особенно актуальны.

Кроме того, Семенович любит принимать ванны с солью. Они вытягивают лишнюю воду, поэтому у нее всегда такое подтянутое тело, отметила певица. На отдыхе она плавает в море, а в ванне с солью лежит в Москве.

Ранее 39-летняя певица Алсу раскрыла свой секрет красоты.