Анна Семенович рассказала о липосакции

О сделанной липосакции рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович. Артистка сообщила об этом в ответ на вопрос одного из фолловеров.

«Анечка, как вы относитесь к липосакции по телу конкретно? Стоит ли бояться этой процедуры?» — спросил подписчик. Семенович призналась, что делала себе липосакцию рук и подбородка и что ей понравилось. «Бояться нечего. Главное — проверить здоровье до операции и найти хорошего врача», — посоветовала она в сторис.

Ранее Семенович перечислила способы снять тревогу и напряжение. Чтобы быстро успокоить нервы, знаменитость, в частности, порекомендовала научиться переключать внимание.