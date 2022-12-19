Семенович рассказала о своем способе апгрейда рецепта оливье

О своем способе апгрейда рецепта оливье рассказала в личном Telegram-канале певица и актриса Анна Семенович. Для того, чтобы салат стал более легким, она посоветовала немного изменить его состав.

«Я буду делать оливье либо с рыбой, либо с креветками! Тоже очень вкусный рецепт. Просто вместо мяса или колбасы вы добавляете соленую рыбу или мелко нарезанные отварные креветки. Также я из оливье убираю картофель. Тогда он будет не такой тяжелый, и можно будет съесть его намного больше», — написала артистка.

Семенович напомнила подписчикам о пользе моркови. Она посоветовала активно использовать корнеплод в блюдах новогоднего меню: например, приготовить салат или потушить в качестве гарнира к основному блюду.

Ранее была определена стоимость главных новогодних салатов. Так, четыре порции оливье незначительно подешевели — на 0,4 процента (или 1,6 рубля), до 375 рублей.