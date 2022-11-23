Определена стоимость главных новогодних салатов

Стоимость главных новогодних салатов определили специалисты «Руспродсоюза», передают «Известия».

«Четыре порции оливье незначительно подешевели — на 0,4 процента (или 1,6 рубля), до 375 рублей, а селедка под шубой подорожала на 4,6 процента, до 225 рублей против 215 рублей в прошлом сезоне», — говорится в сообщении.

Большинство ингредиентов, необходимых для приготовления салата оливье, за год подешевели. Так, упали в цене картофель до 30 рублей за килограмм, морковь — до 33 рублей за килограмм, огурцы — до 100,9 рубля за килограмм, лук — до 29,3 рубля за килограмм, десяток яиц — до 78,2 рубля. При этом майонез и колбаса подорожали на 16 и 9 процентов, до 280,2 и 478,5 рубля соответственно. Стоимость горошка не изменилась — 80 рублей за банку.

По данным экспертов, в цене также упала свекла — до 27,6 рубля за килограмм. При этом подорожал не только майонез, но и сама селедка — до 270,4 рубля.

Ранее диетолог назвал альтернативу майонезу для заправки новогодних салатов.