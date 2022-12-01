Анна Семенович пожаловалась на сильное отравление

На сильное отравление пожаловалась своим фолловерам в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович. По причине недомогания она несколько дней не выходила на связь.

«Мои любимые, всем привет! Я пропала из соцсетей, потому что сильно отравилась. Съела что-то непонятное. Два дня было не до вас, простите. Не было сил взять в руки телефон», — поделилась Семенович.